Fitnessparcours lädt zur Eröffnung

Am kommenden Samstag findet in St. Arbogast die feierliche Wiedereröffnung des Fitnessparcours statt.

In der Talsenke zwischen Götzis und Klaus gab es lange Zeit neben der Kneippanlage einen Fitnessparcours, welcher allerdings vor rund fünf Jahren nach einem Sturm zerstört wurde. So wurde dann ein neues, innovatives Konzept für den Parcours entwickelt und in den letzten Monaten von den Mitarbeitern des Götzner Bauhofs sowie ehrenamtlichen Kräften von „Zämma leaba z‘ Götzis“ baulich umgesetzt. Auch Schüler vom BORG Dornbirn-Schoren unterstützten die Arbeiten im Rahmen der Vorarlberger MACHWAS-Tage an zwei Vormittagen. Der neu gestaltete Parcours gliedert sich nun in eine Finnenbahn mit zwei Schleifen und drei Streckenabschnitten: Finnenbahn, Hill-Work und Trail-Work. Insgesamt zehn Stationen ermöglichen ein intensives Ganzkörpertraining für Einzelne und Familien gleichermaßen.