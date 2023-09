Fit und motiviert ins neue Schuljahr

Kinder erlebten wieder eine erlebnisreiche Woche beim „Fit for School Camp” des FC Lustenau 1907.

Lustenau. Der Name des alljährlichen Ferien-Camps des FC Lustenau 1907 war auch heuer wieder Programm: „Fit for school“. „Mit unserem zweiten Camp in den Ferien möchten wir die Kinder mit viel Spaß und Bewegung optimal auf den Schulstart vorbereiten“, betonte Campleiter Thomas Sperger. Während es im ersten Camp nach Schulschluss darum ging, entspannt in die Ferien zu starten, lag im zweiten Camp der Fokus darauf, „die biologische Uhr in Sachen Schule wieder etwas zu trainieren“, so Sperger. Das Camp begann somit bereits um 8.00 Uhr und auf dem Programm standen neben einer Einheit Fußball, auch täglich eine Einheit mit Schulvorbereitungen. Dafür gab es jeweils vorbereitete Lernunterlagen für jede Altersstufe, inklusive pädagogischer Betreuung durch Lehramtsstudenten.

Spannendes Programm

85 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren nahmen beim 10. Fit for school Camp vergangene Woche teil und erlebten einen bewegten und durchaus spannenden Ferienausklang. Die Organisatoren rund um die beiden HAK-Absolventinnen Kristina Spiegel und Nina Tilliacher, hatten sich ein abwechslungsreiches Programm für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfallen lassen. Abseits vom Sportplatz und der Lernstube, erwartete die Kids auch ein Besuch der Polizei, die ihren Einsatzwagen vorstellte und am Montagnachmittag schaute der Ultimate Frisbee Club aus Hohenems vorbei, um dessen Sportart vorzustellen.

Gelungene Diplomarbeit

Die Organisation der diesjährigen Camps war gleichzeitig die Diplomarbeit der beiden Schülerinnen und beide zeigten sich am Ende der Woche erleichtert, wie glatt alles lief. „Es war schon eine Menge Arbeit, aber wir freuen uns, dass das Camp wieder so gut bei den Kindern ankam und wir viel positives Feedback erhielten“, erklärte Kristina Spiegel stolz. Auch FC Lustenau-Obmann Julian Regittnig zeigte sich begeistert: „Das Camp ist eine tolle Werbung für unseren Club und symbolisiert perfekt unseren Vereinsslogan – neben Sport und Fußball geht es vor allem um das Miteinander. Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle auch wieder der Sozialaktion ´Ma hilft´, die es erneut ermöglicht hat, dass sozial benachteiligte Kinder beim Camp dabei sein können.“