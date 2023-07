Fit und gesund in die Ferien

Die Volksschule Rheindorf hat vor den Sommerferien die „Gesunde Schule“ umgesetzt.

„Wir wollten, dass die Schüler ihren Körper spüren können. So konnten sie sich im Baseballspielen versuchen, beim Tanzen, beim Yoga oder beim Trampolinspringen“, so Lehrerin Ammann. Auch die gesunde Ernährung wurde in der Projektwoche ausführlich behandelt und eine nahrhafte Jause zubereitet. Ganz eng damit verbunden ist für die Lehrer auch die psychische Gesundheit. „Wir haben mit den Schülern einen Atemhelfer gebastelt, mit dem sie ihre eigene Atmung sehen, kontrollieren und sich somit auch beruhigen können“, so Ammann. Beim Lachyoga entspannten sie gemeinsam die Muskeln, lachten miteinander und lernten, wie sie gewaltfrei miteinander kommunizieren können.