Fit und gesund durch den Schulalltag

Die VS Rohrbach lud zum großen Finale ihres diesjährigen Gesundheitsprojektes.

Dornbirn. Ein großer Gesundheits-Parcours auf dem Pausenhof der VS Rohrbach lud vergangenen Freitag alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern ein, um sich einen Überblick zu verschaffen, was an der Dornbirner Schule so alles in Sachen „gesundes Aufwachsen der Kinder“ unternommen wird.

Im Rahmen der Schulentwicklung wird bereits seit drei Jahren das Thema Gesundheit an der Volksschule im fünften Bezirk großgeschrieben. In Zusammenarbeit mit dem AKS widmet man sich intensiv der gesunden Lebensweise in verschiedensten Formen. So dreht sich im Rohrbach das ganze Jahr über alles um gesunde Ernährung und Jause, Bewegung und richtiges Trinkverhalten. Heuer ist man zudem offiziell österreichische „Wasserschule“. Die Initiativen reichen dabei von Kocheinheiten, das Erstellen und Erlernen einer Ernährungspyramide, einem eigenen Trinkpass sowie Kocheinheiten, die regelmäßig in der Schule stattfinden. „Vom AKS wurden wir außerdem mit Jauseboxen, Kochmappen, Schürzen und Kochbüchern ausgestattet“, erklärt Direktor Richard Gurschler.

Eigenes Hörspiel

Absoluter Höhepunkt des gesunden Jahres war schließlich ein eigens produziertes Hörspiel mit dem Titel „Das kleine Schmeck“, das in einem professionellen Studio aufgenommen wurde und in dem einige Kinder der Volksschule verschiedene Sprechrollen übernahmen.