Fit und erfrischt bei jedem Wetter

Vorarlberg bewegt: In Feldkirch sind fünf Gruppen beim Laufen und Nordic Walking aktiv

FELDKIRCH Die zumeist nasskalte Witterung im Herbst verlangt einiges von uns ab – umso wichtiger ist es jetzt, mit Bewegung gesund durch Herbst und Winter zu kommen. Die Bewegungstreffs in Feldkirch finden acht Wochen lang jeweils donnerstags von 08.10. bis 26.11.2020 statt und bieten Gelegenheit, unter Anleitung erfahrener Trainerinnen und Trainer die Lauftechnik zu verfeinern und den Arbeitstag sportlich ausklingen zu lassen, und zwar jeweils von 18:30 bis 19:30 Uhr an der Finnenbahn beim Blau Weiß Stadion.

Ob Laufen oder Nordic Walking, der Bewegungstreff im Rahmen von „Vorarlberg bewegt“ bietet kostenloses Training für Anfänger und Fortgeschrittene in fünf einzelnen Gruppen: Laufen für Einsteiger, Laufen für leicht Fortgeschrittene (für Teilnehmer, die in der Lage sind mindestens 20 Minuten ohne Pause zu laufen) und Laufen für Fortgeschrittene (für Teilnehmer, die in der Lage sind mindestens 40 Minuten ohne Pause zu laufen), ebenso wie Nordic Walking Einsteiger und die Gruppe Nordic Walking Fortgeschrittene. Die Gruppen werden mit Ulrike Geiger, Eduard Zagler, Annemarie Neuhauser, Thomas Häusle und Birgit Isele von erfahrenen Trainerinnen und Trainern geleitet.