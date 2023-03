Fit in den Frühling mit Outdoortraining

Der Kneipp Aktiv-Club Dornbirn lädt wieder zu zahlreichen Frühlingskursen.

Dornbirn. „Wann, wenn nicht jetzt“, lautet das Motto für die neuen Frühjahrskurse des Kneipp Aktiv-Club Dornbirn. „Das Angebot richtet sich an alle Frischluftfanatiker, Frühlingserwacher und alle, die auch nach der Fastenzeit die Kilos purzeln und die Muskeln sprießen lassen wollen“, so Andrea Bodemann-Greber vom Verein.

Die Kneipp Aktiv-Club Dornbirn Outdoor-Gruppen beinhalten Nordic Walking, Power Hiking, funktionelles Training und Laufgruppen für Anfängerinnen und Anfänger. „Nichts fördert die Fitness und die Lebensfreude mehr, wie das gemeinsame Training in der Gruppe“, betont Obmann Bruno Greber. Die Gruppen werden jeweils von qualifizierten Übungsleiterinnen und -leitern begleitet. Der erste Kurs (Power Hiking) startet am Montag, 10. April. Treffpunkt ist beim Parkplatz Camping Enz. Die Kurse für Funktionelles Outdoor-Training beginnen ab Dienstag 11. April, sowie Mittwoch 12. April und Montag 17. April. Ebenfalls am Mittwoch, 12. April trifft sich die Laufgruppe für Anfänger erstmals beim Olympiazentrum in Dornbirn. Alle genauen Infos zu Uhrzeiten etc. findet man unter: www.dornbirn.kneippbund.at (cth)