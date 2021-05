Der Kneipp Aktiv-Club Dornbirn lädt zum kostenlosen Trainingsprogramm.

Dornbirn. „Wann, wenn nicht jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Körper, Geist und Seele mit neuer Energie zu versorgen?“. Genauso wie KAC in Kärnten für Eishockey, stehen die drei Buchstaben in Dornbirn für den Kneipp Aktiv-Club, dem größten Verein für eine gemeinnützige Gesundheitsbewegung. Bekannt für seine gesamtheitliche Gesundheitsbetrachtung des Menschen, beruhend auf 5 Säulen.

Nach langer Corona-Pause lassen die neuen Verordnungen pünktlich zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp, ein regelmäßiges Bewegen in Gruppen zu. „Aufgrund des runden Jubiläums unseres Gründers und als kleines Dankeschön, bieten wir ein kostenloses Trainingsprogramm im Freien an“, erklärt KAC-Obmann Bruno Greber. Unter dem Motto „Fit in acht Wochen ” gibt es ein Aufbauprogramm, um nach den Sommerferien voll durchzustarten.

„Unsere Fitnessgeräte sind Treppen, verlassene Wege und natürliche Hindernisse wie Wurzeln und Bäume. Unterschiedliche Trainingsorte mit verschiedensten Untergrund-Beschaffenheiten – bei jedem Wetter – lassen die Einheiten nie langweilig werden“, so Greber. Mit vielen Reizen wird der Körper trainiert, alle Sinne geschärft und somit Stabilität, Motorik, Koordination und Geschicklichkeit verbessert. Der Kurs kann auch als optimales Ergänzungsprogramm für Ausdauersportarten wie Radfahren oder als Sommer-Überbrückungstraining für das Langlaufen, Skitouren usw. genutzt werden. In geselliger Runde – „was uns in den letzten Monaten am meisten gefehlt hat“, wie der Obmann feststellt – und qualifizierter Leitung, wird in unterschiedlichsten Gruppenniveaus Gesundheit- bzw. Breitensport angeboten. Da die Einheiten bei jeder Witterung stattfinden, bitten die Organisatoren die Teilnehmer sich mit entsprechender Kleidung und gutem Schuhwerk auszurüsten. Und dann gilt: „Für gute Laune sorgt die Gruppe, für die Fitness der Instruktor“.