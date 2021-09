Fit für die Schule

Mit einem zweiten Camp ging das Ferienangebot des FC Lustenau 1907 zu Ende.

Lustenau. Bereits zum achten Mal verbrachten über 50 Kinder ihre letzte Ferienwoche im Stadion an der Holzstraße. Unter dem Motto „Fit for school“ hieß es noch einmal kicken, spielen und Spaß haben was das Zeug hält. Gleichzeitig stand ein erstes Vorbereiten für das neue Schuljahr auf dem Programm. In spielerisch, entspannter Atmosphäre wurden die Kinder dabei von kompetenten Pädagogen, Sportstudenten und Fußballtrainern individuell betreut.