Fit für die digitale Zukunft

Die 7ITM des BORG Schoren absolviert IT-Zertifikat EDLRIS für Künstliche Intelligenz.

Dornbirn. Spracherkennung, intelligente Haushaltsgeräte, selbstfahrende Autos – in der Zukunft sind Robotik und Künstliche Intelligenz (KI) aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dies wirkt sich auch auf die Arbeitswelt von morgen aus, in der qualifizierte Fachkräfte mit Wissen in Robotik und Künstlicher Intelligenz Schlüsselfaktoren für innovative Produktentwicklungen sind.

Als erste Oberstufenklasse in Vorarlberg, Tirol und Salzburg wurde am BRG/Borg Schoren eine Schulung bzw. die Möglichkeit zum Abschluss eines europäischen Zertifikats zum Thema „Artificial Intelligence Basics“ angeboten. Das Europäische Projekt Interreg EDLRIS widmet sich der Entwicklung und Umsetzung eines professionellen, standardisierten und international anerkannten Ausbildungs- und Zertifizierungssystems. Junge Menschen sollen sich damit einen „Führerschein“ für Robotik und Künstliche Intelligenz (European Driving Licence for Robots and Intelligent Systems, EDLRIS) erarbeiten. Das EDLRIS-Zertifikat modular aufgebaut. Die Ausbildungsinhalte reichen von den Grundlagen der KI und Informatik über mathematische Elemente bis hin zu praxisbezogenen Problemlösungen.