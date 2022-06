Fit durch drei Jahrzehnte

Die Frauengymnastik der TS Dornbirn feierte ihr 30-jähriges Bestehen.

Der „Turn-Mittwoch“ gehört für Hedi und viele in ihrer Gruppe seit genau 30 Jahren zum wöchentlichen Highlight. So erklären die Turnerinnen, dass sie sehr hoffen, dass ihnen die 77-jährige Hedi noch lange erhalten und weiterhin so topfit bleibt. „Ich versuche immer auf dem neuesten Stand zu sein und, dass jede Stunde Abwechslung bringt, sei es mit Einflüssen von Zumba, Pilates oder Yoga. Die Vielfalt und die Lust auf neue Dinge machen Spaß und halten uns alle jung“, so die immer noch agile Kursleiterin.