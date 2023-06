Fischerei, SPÖ und Bregenz Handball

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE": Nikolaus Schotzko, Maximilian Werner und Lukas Frühstück.

Vorarlbergs Berufsfischerei hat sich am Freitag klar für eine ganzjährige Schonzeit für Bodensee-Felchen ausgesprochen. Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) könnte eine diesbezügliche Entscheidung bei der jährlichen IBKF-Konferenz am 21. Juni in der Schweiz treffen. Bei "Vorarlberg LIVE" spricht VN-Redakteurin Birgit Entner-Gerhold am Freitag mit Nikolaus Schotzko, Leiter des Landesfischereizentrum Vorarlberg, über den schwindenden Fischbestand im Bodensee und Artenvielfalt.