Fisch-Grillen im Garten: Veganerin verklagt Nachbar

Beef mit Nachbarn: Eine Veganerin hat in Australien ihre Nachbarn verklagt, weil sie im Garten Fisch grillen.

"Alles, was ich riechen kann, ist Fisch", sagte Cilla C. aus Perth, Australien, dem lokalen Nachrichtensender "News 9". Sie könne nicht mehr in den Garten gehen, habe viele schlaflose Nächte und Schuld daran seien ihre Nachbarn. Sie würden den Grillgeruch absichtlich zu ihr rüber ziehen lassen.