Firstfeier für Großprojekt BahnhofCity: Letzte Bauetappe startet bald

Am Donnerstag erfolgte die Firstfeier für das Feldkircher Großprojekt. VOL.AT war vor Ort und begleitete den Baum auf das Hausdach.

Mit der BahnhofCity werden in Feldkirch neue urbane Maßstäbe gesetzt: Eine Vision der Stadtentwicklung wird zur Realität und das Bahnhofsviertel bekommt ein neues Gesicht. Wohnen, Arbeiten, Handel, Freizeit und Mobilität sind an einem einzigartigen Ort vereint - dem größten und am stärksten frequentierten Bahnhof Vorarlbergs in direkter Nähe zur Feldkircher Altstadt. Am Donnerstag erfolgte die Firstfeier auf einer der größten Baustellen im Land. "Wir danken allen, die mit ihrem Engagement, ihrem Einsatz und Können dazu beigetragen haben, dass wir heute die Firstfeier mit dem Ende der zweiten Bauetappe gemeinsam feiern können", betonten die Projektbetreiber Roland Pircher, Stefan Eigentler und Andreas Schweiger.