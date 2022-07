Firstfeier für neuen Nachwuchscampus

Nach knapp vier Monaten Bauzeit konnte beim SCR Altach Nachwuchscampus das Richtfest gefeiert werden.

Dabei konnten die Bauarbeiten am neuen Nachwuchscampus in den vergangenen Wochen und Monaten planmäßig durchgeführt werden und so freuten sich Bürgermeister Markus Giesinger und SCRA-Vize-Präsidenten Werner Gunz in dieser Woche zur Firstfeier laden zu dürfen. Neben Vize-Bürgermeisterin Susanne Knünz-Kopf folgten auch Generalunternehmer Johannes Wilhelm, Architekt Konrad Hänsler, Claus Lässer (Elektro Decker), Rainer Mathis (Spenglerei Mathis) sowie zahlreiche weitere Unternehmer, Vereinsvertreter, politische Mandatare und Mitarbeiter der Gemeinde Altach der Einladung.