Firstfeier für Familienzentrum

Projekt „Sidlig“ soll im September 2024 bezogen werden können

„Es soll ein Haus der Kinder werden. Es soll ein Spiel- und Lernort sein“, erläutert Gerlinde Sammer dabei das pädagogische Konzept: Kinder von 18 Monaten bis sechs Jahren können sich in den Räumen frei bewegen und finden beispielsweise in der Sinnesoase, im Kreativ- oder im Bau- und Konstruktionsraum, im Turn- und Bewegungsraum oder in den Rückzugsräumen Raum zur Entfaltung. 90 Kinder können künftig im Haus betreut werden. Und warum sind die fünf Gruppenräume – drei für Kindergartenkinder und zwei für die Kleinkindbetreuung – im Obergeschoss untergebracht? „Wir schaffen multifunktionale Räume, damit sie vielfach genutzt werden können, ohne dass der Kinderbetreuungsbetrieb gestört wird“, erläutert die Koordinatorin für Kindergarten und Schule. Denn das „Familienzentrum Sidlig“ soll auch Möglichkeiten für Beratung und Bildung für Eltern bieten. „Wir wollen `out oft he box´ denken und wünschen uns, dass die Möglichkeit, mitzugestalten auch von potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant ist“, hofft Gerlinde Sammer, dass Nenzing als Arbeitgeber durch das neue Zentrum zusätzlich an Attraktivität gewinnt.