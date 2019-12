Firstfeier bringt Bildungszukunft näher

Rekordinvestition der Marktgemeinde in Bildungszentrum schreitet planmäßig voran

FRASTANZ Es geht mit großen Schritten voran in Sachen Bildungszukunft in Frastanz: Am 5. Dezember konnte Firstfeier gefeiert werden. Der Baubeginn fand im Frühjahr statt und der geplanten Fertigstellung im Februar 2021 steht nichts im Wege: Nach dem Abbruch des Kindergartens Hofen wurden die Bodenplatten für die Erweiterungen der alten Volksschule errichtet, die Wände aufgezogen und der Dachstuhl aufgerichtet.