Firstfeier beim Mehrgenerationenhaus

Die Bauarbeiten für das neue Mehrgenerationenhaus in Weiler schreiten zügig voran.

Baumeister Wilhelm und auch Bürgermeister Summer wiesen in weiterer Folge in ihren Ansprachen auf den Mehrwert für die Gemeinde, der durch die Situierung der Kleinkindbetreuung direkt neben dem Kindergarten Gehren entsteht, hin und sind dankbar, dass der Rohbau ohne Unfall über die Bühne gebracht wurde. Ein Mitarbeiter der Firma Wilhelm & Mayer las nach dem Festbinden des Firstbaumes den Richtfestspruch, und stieß mit den zahlreich gekommenen Gästen auf eine glückliche Zukunft in diesem neuen Heim an.