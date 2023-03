Firstfeier beim Betreuten Wohnen

Nach knapp einjähriger Bauzeit konnte vergangene Woche beim Betreuten Wohnen im Friedrichsfeld die Firstfeier gefeiert werden.

Altach . Mit dem Abbruch des geschichtsträchtigen Paulihauses im Altacher Zentrum starteten im Herbst 2021 die Vorarbeiten, ehe vor rund einem Jahr auch der offizielle Startschuss für das Projekt des Betreuten Wohnens in Altach fiel. Vergangene Woche konnte nun bereits das Richtfest gefeiert werden.

Die Bauarbeiten beim Betreuten Wohnen im Friedrichsfeld verliefen dabei im vergangenen Jahr planmäßig und so konnte in den vergangenen Wochen auch der Dachstuhl errichtet werden. Mit der traditionellen Firstfeier wurde nun ein wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen und eine Abordnung der Gemeinde Altach, die Projektpartner Maria und Kurt Ellensohn sowie Vertreter der ausführenden Firmen sorgten für eine gemütliche Feier im Altacher Zentrum.

Mit der Fertigstellung des Dachstuhles ist auch die außergewöhnliche Form des Mansardenwalmdaches bei der Nachbildung des Paulihauses deutlich sichtbar. Insgesamt entstehen so im Zentrum der Gemeinde drei Baukörper, welche über einen gemeinsamen Erschließungstrakt miteinander verbunden und damit barrierefrei erreichbar sind. Nach Abschluss der Arbeiten stehen für das Betreute Wohnen im Friedrichsfeld 21 Mietwohnungen in der Größe zwischen 33 und 44 Quadratmeter, eine Arztordination, eine Minicafeteria, das Büro des Krankenpflegevereins sowie ein Mehrzweckraum, der als kombinierter Schulungs- und Behandlungsraum für den Krankenpflegeverein geplant ist, zur Verfügung.

Insgesamt werden von der Gemeinde Altach sechs Millionen Euro in dieses Projekt investiert und die Fertigstellung ist für Ende diesen Jahres vorgesehen. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt in weiterer Folge über die Gemeinde, wobei diesbezüglich die detailierten Richtlinien noch ausgearbeitet werden. „Das Interesse und die Nachfrage nach dieser Wohnform ist bei der älteren Bevölkerung bereits jetzt schon sehr groß“, so Altachs-Bürgermeister Markus Giesinger. MIMA