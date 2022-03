Firstfeier bei der Ausweichschule

Die Bauarbeiten für die neue Ausweichschule Fischbach schreiten zügig voran.

Die Ausführung und das Raumprogramm der neuen Ausweichschule entsprechen in weiten Teilen der alten Schule. Neu ist ein zusätzliches Stockwerk, in dem eine Kleinturnhalle mit Nebenräumen untergebracht wird. „Wir hatten ja die Pläne in der Schublade und konnten daher schnell in die Umsetzung gehen“, meinte Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei der Firstfeier. Der Holzsystembau ermöglicht dabei eine schnelle und kosteneffiziente Bauführung. „Neben der Aufstockung um ein Sportgeschoss mussten wir aufgrund der bautechnischen Anforderungen einige Adaptierungen vornehmen. Bisher liegen wir mit den Bauarbeiten voll im Zeitplan – das gute Wetter der letzten Wochen kam uns dabei sehr entgegen“, erklärte der städtische Projektleiter Michael Geiger. Er betonte außerdem, dass der Neubau unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien erfolgt. Eine Dachbegrünung und Photovoltaikanlage auf dem Schuldach setzen Akzente in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz.