First pitch, Barbecue und ein Derbysieg

Ereignisreiches Saison Opening für Feldkirch Cardinals

Feldkirch. Nach dem letztjährigem erstmaligen Erreichen der Bundesliga Playoffs starteten die Feldkirch Cardinals mit einem Heimspiel Doppel gegen den großen Liga Favoriten, den Dornbirn Indians in die neue Saison im runderneuerten GRAWE Ballpark. Der eigentliche Auftakt eine Woche zuvor in Hard, ging bereits mit einem Split – einem Sieg und einer Niederlage – über die Bühne. Vor der dem ersten Spiel oblag aber der neuen Feldkircher Vizebürgermeisterin Gudrun Petz-Bechter die Ehre des sogenannten First Pitch – dem ersten geworfenen Ball der Saison. In einer spannenden Partie setzten sich die Cardinals gegen den haushohen Favoriten Dornbirn mit 11:10 durch, in der zweiten Partie verließ das Team von Coach Dan Hall dann aber die letzte Konzentration und auch Kraft und so endete diese klar und deutlich mit 1:20 für Dornbirn.