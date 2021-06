Neugefirmte der Pfarrgemeinde mit sozialer Ader

In der örtlichen Pfarrkirche zu den heiligen Josef und Nikolaus spendete Bischof Elmar Fischer 15 Silbertaler Kindern das Sakrament der Firmung.

Silbertal (sco). Vor wenigen Jahren besuchte eine Silbertaler Firmgruppe mit dem Firmteam Monika Dönz-Breuß und Brunhilde Bitschnau eine Einrichtung des Vorarlberger Kinderdorfs. Soziales Interesse und Engagement zählt für die engagierten ehrenamtlichen Pfarrmitarbeiterinnen zur Festvorbereitung einfach dazu, und so sammeln die Firmlinge seither jedes Jahr Spenden für eben diese gemeinnützige Organisation. Kinder helfen also Kindern. Bedingt durch die Coronasituation konnten die Firmkandidaten dieses und des vergangenen Jahres zwar keine Haussammlung durchführen, aber alternativ in der ganzen Gemeinde Flyer fürs Kinderdorf unter die Leute bringen. Die Herzen ihrer Mitmenschen ließen die Kinder zudem höher schlagen, indem sie für ihre Nächsten Kuchen backten und die ältere Bevölkerung mit persönlichen, selbst geschriebenen Ansichtskarten überraschten. Die liturgische Vorbereitung der Firmlinge für den Empfang des Sakraments lag in den bewährten Händen von Kaplan Dariusz Radziechowski. Bei der unlängst in der Pfarrkirche Silbertal gefeierten Firmung freute sich der Priester, den ehemaligen Feldkircher Diözesanbischof Elmar Fischer als Firmspender willkommen zu heißen.