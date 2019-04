Firmlinge aus Klaus banden Palmbuschen

Am Palmsonntag soll mit selbstgefertigten Palmen an den feierlichen Einzug von Jesu in Jerusalem erinnert werden

Klaus Palmbuschen erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem. Den alten Brauch des Palmbuschbinden hat ein Teil der Klauser Firmlinge auch heuer wiederaufleben lassen. Sie banden gemeinsam mit den jüngeren Kindern engagiert Bux, Thuja und natürlich Palmkätzchen und verzierten diese mit bunten Bändern. Viele Familien nutzen die Gelegenheit gemeinsam einen Samstagnachmittag zu verbringen, um sich auf Ostern vorzubereiten. Dabei entstanden viele kreative Palmbuschen, welche am Samstagabend feierlich in die Kirche hineingetragen und in der heiligen Messe gesegnet wurden.