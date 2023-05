Firmlinge aus Nüziders laufen für Afrika

Über 40 Firmlinge aus Nüziders haben sich bereits im Herbst 2022 einiges vorgenommen und dies vor wenigen Tagen in die Tat umgesetzt.

Aber nicht nur die Läufer*innen waren mit vollem Einsatz dabei – auch die Kids, die die Bewirtung mit „Coffee to help“ managten, leisteten ganze Arbeit und verwöhnten die zahlreichen Besucher*innen mit selbstgemachten Kuchen und heißem Kaffee. „Es war uns wichtig, dass wir im Rahmen der Firmvorbereitung eine Sozialaktion mit den Firmlingen organisieren. Mit dem LaufWunder und dem Coffee to help von der youngCaritas ist uns ein wunderbarer Aktionstag gelungen, der allen großen Spaß gemacht hat und der uns vom Ergebnis völlig überrascht hat“, so Firmkoordinatorin Marlene Zimmermann.

Ein ganz besonderer Tag

Unglaubliche 2.589,51 Euro konnten nach dieser beeindruckenden Aktion an die Caritas überwiesen werden: „Für uns war dieser Tag ein ganz besonderes Erlebnis und machte sehr viel Spaß. LaufWunder und Coffee to help waren eine perfekte Ergänzung und die Jugendlichen waren mit viel Begeisterung bei der Sache. Das großartige Ergebnis hat uns alle mehr als beeindruckt“, freut sich Sabine Fulterer von der youngCaritas. Der Verwendungszweck des Geldes wurde bereits im Vorfeld gemeinsam mit den Firmlingen definiert: Mit dem Geld werden in Afrika fünf Esel und fünf Ziegen gekauft. Mit dem restlichen Geld wird ein Schulausspeisungsprojekt in Äthiopien unterstützt.