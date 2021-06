Finnischer Sound bei der EM

Die finnische Pop-Rock-Band „Tiera“ hat beim EM-Public Viewing in Dornbirn ihr Heimatland musikalisch unterstützt.

Dornbirn „Tänään Lähtee“, zwinkern sich die Leadsängerin Marjut Kuhnhenn und Tommi Hakulinen zu. Das ist Finnisch und heißt: „Jetzt geht’s los.“ Die zwei freuen sich sehr über ihren ersten Auftritt mit ihrer Band Tiera seit dem Ausbruch von Corona vergangenen Jahrs. Hakulinen nimmt Platz vor seinem Keyboard, Kuhnhenn umfasst ihr Mikrofon fest mit beiden Händen. Mit ihnen auf der Bühne beim Public Viewing auf der Emma und Eugen Arena am Sportplatz Haselstauden stehen vier weitere Band-Mitglieder. Markus Juurikkala an der E-Gitarre, Kuhnhenn und Hakulinen sind die drei Finnen in der Band. Die anderen drei Mitglieder kommen aus Vorarlberg und kennen sich allesamt von der Musikschule am Hofsteig, an der sie ihre Instrumente unterrichten. Sie sprechen kein Finnisch. „Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir drei singen, die anderen spielen ihre Instrumente“, erklärt Kuhnhenn. Gut sei, dass die zwei finnischen Männer den Background-Gesang übernehmen können, da die Aussprache vom Finnischen schwierig sei.