Finnischer Soul voller Leidenschaft

Die finnische Soulsängerin Ina Forsman macht Halt im Freudenhaus.

„Forsman ist genauso, wie eine herausragende Frontfrau sein muss: geheimnisvoll, ehrlich, leidenschaftlich und gefährlich und ihre Songs sind nicht nur was für Liebhaber der Soul-Musik, der Abend verspricht eine fesselnde Reise in das Herz des Souls, Blues und Jazz“, so Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer. Mit dem neuesten Album „All there is“ hat Ina Forsman eine neue, gefühlvollere Richtung eingeschlagen und mit einer ordentlicher Portion Retro-Soul versehen. „Wir freuen uns nach unserem Auftaktwochenende mit den beiden Flohmärkten nun auf einen schönen Start in die Freudenhaus-Konzert-Saison vor großem Publikum“, so Zöhrer. Konzertbeginn ist am Sonntag um 19 Uhr. (cth)