Finnische Jugendarbeiter*innen zu Besuch im Ländle

Jugendarbeiter*innen aus Finnland bekamen einen Einblick in die Arbeit mit Jugendlichen in Vorarlberg. ©aha

Die Besucher aus Finnland tauschten sich mit Vertreter*innen der offenen Jugendarbeit, dem aha und dem Land Vorarlberg aus.

Wie funktioniert die Jugendarbeit in Vorarlberg? Welche spannenden Projekte gibt es in Finnland? Wo kann man gemeinsam eine Idee umsetzen? 15 Teilnehmer*innen aus Finnland und Vorarlberg diskutierten diese und viele weitere Fragen beim Besuch zahlreicher Organisationen, wie z. B. der koje – Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung, der Villa K. in Bludenz, dem JAM im Montafon, dem Graf Hugo in Feldkirch, der OJA Dornbirn oder dem BIFO.

Ziel war es, verschiedene Organisationen der Jugendarbeit in Vorarlberg kennenzulernen, Kontakte für zukünftige Projekte zu knüpfen und Einblicke in Jugendhäuser und Projekte zu bekommen. „Vorarlberg ist für uns ideal für einen Austausch zum Thema Jugendarbeit: Es gibt einerseits Vergleichbares zur Jugendarbeit bei uns, an das wir gut anknüpfen können. Andererseits gibt es aber auch in manchen Bereichen unterschiedliche Herangehensweisen, die inspirierend sind für uns und aus denen wir Impulse für unsere Arbeit mitnehmen“, erklärt Ritva Saarikettu vom International Youth Centre Villa Elba in Finnland.

Studienbesuch in Finnland geplant

Ein Gegenbesuch in Finnland ist bereits für den November geplant. Hier wird auch an der Idee einer gemeinsamen Jugendbegegnung von finnischen und Vorarlberger Jugendlichen weitergesponnen. Veronika Drexel vom aha, die den Study Visit organisiert hat, freut sich bereits auf einen spannenden Austausch: „Für uns ist so ein internationaler Studienbesuch in vielfacher Weise bereichernd. Kontakte für weitere gemeinsame Aktivitäten kann man am besten beim persönlichen Kennenlernen knüpfen.“

Fördermittel für Projekte

Gefördert wurde der Studienbesuch über das EU-Programm Erasmus+ und den Fachbereich Jugend & Familie beim Land Vorarlberg. Wer selber eine Jugendbegegnung organisieren möchte, kann sich gern an Veronika Drexel (veronika.drexel@aha.or.at oder 05572-52212-18) vom aha wenden. Weitere Infos finden Interessierte unter www.aha.or.at/eu-programme.