Finissage zur Sonderausstellung „Helmut King – MUSIC IS THE BEST“

Bregenz (BRK) – In der Ausstellung „MUSIC IS THE BEST“, übrigens ein Zitat von Frank Zappa, werden noch bis Sonntag, 29. August, bedeutende Werkgruppen des bisherigen Schaffens von Helmut King präsentiert.

Die Komplexität und Dichte der obsessiven kreativen Kraft Helmut Kings kommt in der Ausstellung deutlich zum Ausdruck. Ein Schwerpunkt der Ausstellung bilden die namensgebenden „Zappa-Konzertbilder“.

In der Galerie9und20 präsentieren wir einen konzentrierten Querschnitt aus seinem umfangreichen Schaffen der vergangenen Jahrzehnte. Seine bunten Lieblingsfische „Kretzer“ und „Yellow Shark“ sind über den Sommer mit den Vorarlberg Lines in See gestochen.

Die Ausstellung dauert noch bis Sonntag, 29. August 2021, und ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.