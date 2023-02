Finissage „WEITRAUM“ & Shop-Wechsel bei „MiMi“

Durch wechselnde Ausstellungen und den neuen Pop-up Store „MiMi – Miteinander und Mittendrin“, wird in der Raiffeisenbank Lech immer wieder Neues geboten.

Do., 9. Februar 2023, 17:00 Uhr, Raiffeisenbank Lech am Arlberg

Nun ist allerdings an der Zeit sich, von zwei Protagonisten dieses Winters, zu verabschieden.

Das Künstler-Kollektiv WEITRAUM bestehend aus Maria Burtscher (Lech), Markus Fetz (Lech) und Raphaela Seifert (Wolfurt) präsentiert zum letzten Mal ihre Werke in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Lech. Genießen Sie überraschende Perspektiven in die Bergwelt rund um Lech und nehmen Sie sich ein Stück davon mit nach Hause.

„MiMi“ verabschiedet sich vom Mode-Label BY FRANS

Der, in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Lech beheimatete Pop-up Store „MiMi“, verabschiedet sich nach drei Monaten von der Jung-Designerin Franziska Rieder, die hinter dem Mode-Label BY FRANS steht. Nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie ein letztes Mal frisches Design made in Lech, bevor „MiMi“ ihren nächsten Gast präsentiert.