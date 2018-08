Finissage in der Schwarzachstube

Dauerausstellung von Helga Nagel endete mit einem Fest

Schwarzach Helga Nagel ist eine Künstlerin ist seit 1998 im ARTelier der Lebenshilfe Vorarlberg in Lustenau kreativ tätig ist. Die Motive ihrer Werke stammen aus Büchern oder spiegeln Erlebnisse aus ihrem Alltag wieder. „Ich freue mich immer wenn ich ins Atelier gehen kann, beim Malen vergeht die Zeit wie im Flug“, so Nagel.

„So eine Vernissage ist etwas ganz Besonderes für Schwarzach. Vor allem die Technik, die von Helga angewendet wird hat mich tief beeindruckt“ so der Bürgermeister von Schwarzach Manfred Flatz.

Wir unterstützen Menschen mit Behinderungen in der Entfaltung ihrer individuellen Kreativität bestmöglich. „Kunst bringt die Menschen zusammen und schafft neue Räume für Begegnungen“, freut sich Claudia Katz (ARTelier Lustenau).

Wie stark die kreativen Leistungen und künstlerischen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen teilweise sind, wird bei den » ARTeliers der Lebenshilfe Vorarlberg deutlich. An den drei Standorten in Götzis, Lustenau und Rankweil entstehen Werke, die bei Ausstellungen im In- und Ausland höchste Anerkennung finden und Zeuge für das künstlerische Talent ihrer SchöpferInnen sind.