Finger abgetrennt: Schwerer Arbeitsunfall in Hard

Ein 40-Jähriger wurde am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Hard verletzt.

Am Freitag, 21. Juli 2023 gegen 15.10 Uhr war ein 40-jähriger Arbeiter in Hard im Garten eines Wohnhauses mit Umbauarbeiten beschäftigt. Dabei hob er mittels einer Stockwinde einen schweren steinernen Wassertrog hoch. Er wollte ein Holzstück unter den Trog schieben, als die Stockwinde wegrutschte und in der Folge der Trog auf den rechten Daumen des Arbeiters fiel.