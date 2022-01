Finger abgetrennt: Kfz-Arbeiter schwer verletzt

Am Donnerstag war ein Mann in einer Kfz-Werkstätte in Koblach damit beschäftigt, den Vergaser eines luftgekühlten Pkw-Motors einzustellen. Dabei kam es zu einem Unfall, wobei der Mann schwer verletzt wurde.

Ein 50-jähriger Mann war am Donnerstag, 27.01.2022 gegen 8 Uhr, in einer Kfz-Werkstätte damit beschäftigt, den Vergaser eines luftgekühlten Pkw-Motors (Puch 500) einzustellen. Während dieses Vorgangs lief der Motor des Pkw was zur Folge hatte, dass die Kühlerturbine des luftgekühlten Motors ebenfalls rotierte.

Mittelfinger von Turbine erfasst

Aus bislang unklaren Gründen gelangte das an der Turbine angebrachte Schutzgitter in den Lüfter hinein. Mit dem Gitter zusammen wurde der rechte Mittelfinger des 50-Jährigen von der Turbine erfasst. Der Finger wurde komplett hineingezogen und abgetrennt.

Der Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Anzeichen für ein Fremdverschulden liegen nicht vor.