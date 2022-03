"Fine Dine For Ukraine"

Das Team des Weiss Restaurant in Bregenz kocht am kommenden Sonntag mit fünf weiteren Köchen in einem Charity-Event für die Menschen in der Ukraine groß auf.

Aufgrund der furchtbaren Ereignisse in der Ukraine möchte das Team des Weiss Restaurant in Bregenz einen Beitrag leisten.

Ausgehend von einer Initiative in Wien rund um Felix Schellhorn, Philipp Rachinger und Lukas Mraz (Healthy Boy Band) wird am Sonntag, den 6.3.2022 von 12 bis 17 Uhr ins Weiss in Bregenz geladen. Das Weiss-Team möchte dazu einladen, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen und gemeinsam Flüchtende und Geflüchtete zu unterstützen.

Sechs Köche und Köchinnen aus Bregenz, Schwarzenberg, Lech und Zürich kochen im Weiss Restaurant in Bregenz jeweils ein Gericht. Dazu gibt es Wein, gesponsert von Martin Fink aus Andelsbuch (Wertvoll Genießen). Die Einnahmen werden zu 100 Prozent Hilfsprojekten der Caritas zur Verfügung gestellt.

Ein großer Dank der Veranstalter gilt auch dem Vetterhof in Lustenau und allen anderen Produzenten und Lieferantinnen, die das Vorhaben mit Gemüse, Fleisch und anderen Zutaten unterstützen. Die ganze Aktion findet parallel dazu auch in Wien statt.

In Bregenz kochen auf:

David Heimer – Josef, Zürich

Elif Oskan – Gül, Zürich

Jakob Zeller – Klösterle, Lech

Jonathan Burger – Hirschen, Schwarzenberg

Markus Stöckle – Rosi, Zürich

Milena Broger & Erik Pedersen – Weiss, Bregenz

Die Speisen können im und um das Weiss konsumiert werden. Reservierungen sind nicht möglich. Die Organisatoren hoffen auf großen Andrang, und darauf, ein sichtbares Zeichen der Solidarität hier in Bregenz setzen zu können.