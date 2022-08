Finanzminister-Treffen und Natur-Warnung

Die Studiogäste am Dienstag bei Vorarlberg LIVE sind die beiden ÖVP-Politiker Magnus Brunner (Finanzminister) und Christian Gantner (Landesrat).

In der benachbarten Schweiz ging am Dienstagmittag das Fünf-Länder-Treffen der deutschsprachigen Finanzminister zu Ende. Mit zuletzt 9,2 Prozent hat Österreich die höchste Inflationsrate aller teilnehmenden Länder. Nach dem finanz- und steuerpolitischen Austausch mit seinen Amtskollegen Yuriko Backes (Luxemburg), Christian Lindner (Deutschland), Daniel Risch (Liechtenstein) und Gastgeber Ueli Maurer stand Österreichs Vertreter in Bern, Magnus Brunner (ÖVP), den Fragen von VN-Wirtschaftsredakteur Andreas Scalet Rede und Antwort.