Finanzierung der Bergemission kurz vor Vollendung

Es ist eine einzigartige Aktion. Im April präsentierte eine Gruppe ihre Pläne, das 1933 vor dem Schweizer Bodenseeufer absichtlich versenkte Dampfschiff Säntis zu bergen.

Ob die Finanzierung des Projekts klappen sollte oder nicht, glich lange einer Achterbahnfahrt. Am heutigen Mittwoch endet der Finanzierungsraum, der bereits um einen Monat verlängert wurde. Am Dienstag war Paganini zu Gast zu Vorarlberg LIVE. Er erklärte die Hintergründe der Mission, gab Einblicke in Planung, Entwicklung sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung und verriet, wie es jetzt weitergehen soll. Er gab sich optimistisch, dass das Schiff tatsächlich aus über 200 Metern Tiefe zurück an die Oberfläche geholt wird.