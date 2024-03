Finanzieller Spielraum wird immer enger

Auch die Gemeinde Röns kämpft mit laufend steigenden Kosten und sinkenden Einnahmen.

Röns . Die Gemeindevertretung von Röns beschloss in ihrer jüngsten Sitzung das Budget für 2024 mit Einnahmen von 1.825.800 Euro und Ausgaben in der Höhe von 2.027.900 Euro im Finanzierungshaushalt.

Bürgermeister Michael Ammann betonte dabei, dass der finanzielle Spielraum, wie in allen anderen Gemeinden, auch in Röns immer enger wird. Der hohe Zinsaufwand belaste das Budget daher sehr. „Trotzdem müssen anfallende Reparaturen und Sanierungen durchgeführt und geplante Projekte umgesetzt werden”, erklärt dazu der Rönser Bürgermeister. So wurden im laufenden Gemeindehaushalt Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes und die WC-Anlage in der Volksschule, Planungskosten für die Erweiterung und Erneuerung der Ortskanalisation und Wasserversorgung, sowie Aufwendungen für die Riedumlegung und die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gemeinde- und Feuerwehrhaus berücksichtigt.