Finanzielle Lage in Sulz bleibt angespannt

Der Sulner Voranschlag für das laufende Jahr ist wieder geprägt von sinkenden Einnahmen und Ausgabensteigerungen.

Sulz. Wie bereits in den vergangenen Jahren steht die Gemeinde Sulz weiterhin vor der großen Herausforderung, einbrechende Einnahmen und gleichzeitige Ausgabensteigerungen zu bewältigen. Dazu wurde der Voranschlag 2022 sorgsam erstellt und Ausgaben auf das besonders Notwendige reduziert.

Unaufhaltsam steigende Zahlungen

Das Budget der Gemeinde Sulz für das laufende Jahr wird dabei mit 8.185.200 Euro beziffert und ist ausgabenseitig vor allem von den unaufhaltsam steigenden Zahlungen wie an den Landesgesundheitsfond, Sozialhilfe und Beiträge an die Krankenanstalten geprägt. Diese Beträge steigen dabei seit Jahren kontinuierlich und sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar. „Trotzdem ist die Gemeindevertretung der einhelligen Meinung, eine gesunde Grund-Infrastruktur wie auch eine moderne Bildungsinfrastruktur erhalten zu wollen“, so Bürgermeister Karl Wutschitz.

Investitionen für die nächsten Generationen

Dazu sind in diesem Jahr auch Investitionen in Höhe von 840.300 Euro im Sulner Haushalt vorgesehen. Neben kleineren Investitionen ist insbesondere die Modernisierung der Wasserversorgung, sowie des Fernwärmekraftwerkes geplant. „Aber auch für die nächsten Generationen gilt es zu investieren und nachdem wir im vergangenen Jahr den Kindercampus eröffnen konnten, ist es nun an der Zeit, in die Modernisierung der Mittelschule Sulz-Röthis zu investieren“, erklärt der Sulner Bürgermeister.

Leichter Anstieg der Schulden