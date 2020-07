Finanzielle Entlastung für Bludenzer Familien

Bludenz. Zur finanziellen Unterstützung von Familien bietet die Stadt Bludenz für das kommenden Betreuungsjahr mit der sozialen Staffelung wieder verringerte Elternbeiträge an. Bis Ende August können dazu noch Anträge in der Bildungsabteilung eingereicht werden.

Kinder unterschiedlichen Alters benötigen eine unterschiedlich intensive Betreuung, was sich auch in den jeweiligen Kosten wiederspiegelt. Aus diesem Grund gibt es auch im kommenden Betreuungsjahr 2020/21 wieder die Möglichkeit, bei der Bildungsabteilung der Stadt Bludenz einen Antrag auf soziale Staffelung zu stellen. Abhängig vom Haushaltsnettoeinkommen kann sich dabei der Elternbeitrag in der Kinderbetreuung um bis zu 75% verringern. Die Höhe der Ermäßigung richtet sich nach dem Einkommen, dem Kindesalter und der Anzahl der Betreuungsstunden. Im Vorjahr konnten 114 Kinder von dieser finanziellen Unterstützung profitieren.