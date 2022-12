Finanzfragen, Tennis-Queen und das WM-Finale

Am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast: Finanzminister Magnus Brunner, Tennis-Heldin Tamira Paszek und Fußball-Experte Christian Adam.

Diese Woche kündigte die Regierung eine Erhöhung des Heiz- und Wohnkostenzuschusses an. Konkret ist geplant, den Ländern einen einmaligen Zweckzuschuss von 450 Mio. € zur Verfügung zu stellen, um Privathaushalte bei der Bewältigung von Wohn- und Heizkosten zu unterstützen. Nicht nur darüber spricht Marc Springer am Freitag in "Vorarlberg LIVE" mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), sondern auch über dessen Forderung, Anreize zu schaffen, um das Arbeiten über das gesetzliche Pensionsalter hinaus reizvoller zu machen. Weitere Themen sind die neue Wohnkredit-Regelung und die Bargeldobergrenze.

Am Sonntag steigt das große Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wo sich Argentinien und Frankreich auf dem Platz gegenüberstehen. In "Vorarlberg LIVE" blickt Fußball-Experte Christian Adam auf eine ereignisreiche WM zurück und analysiert das Finale am Sonntag und die Chancen für die beiden Mannschaften.