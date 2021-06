Finaleinzug im Doppelpack

Beim Heimturnier auf der Anlage des UTC Dornbirn zog Maximilian Taucher im Einzel und im Doppel ins Finale ein.

Hohenems . Sowohl im Einzel- wie auch im Doppelbewerb des ersten Turniers der Wheelchairtennis-Tour-Austria 2021 in Dornbirn spielte sich der Hohenemser Maximilian Taucher am vergangenen Wochenende mit einer tollen Leistung bis ins Finale.

Bei Temperaturen weit über 30 Grad ging am vergangenen Wochenende das erste Turnier der Wheelchairtennis-Tour-Austria 2021 auf der Anlage des UTC Dornbirn an der Furt über die Bühne. Der an Position zwei gesetzte Hohenemser Maximilian Taucher, mit 13 Jahren der Jüngste im zehnmannstarken Teilnehmerfeld, konnte dabei an die tollen Leistungen aus dem Frühjahr anschließen und spielte sich mit klaren Siegen über den Tiroler Mario Graus und dessen Landsmann Gebhard Schweiger, der im Semifinale zu Beginn des zweiten Satzes aufgrund einer Ellbogenverletzung aufgeben musste, ins Finale. Im Endspiel kam es dann zu einer rein Vorarlberger Begegnung und nach einer wahren Hitzeschlacht musste sich Maxi Taucher am Ende dem 30-jährigen Dornbirner Manuel Riedmann im entscheidenden Match-Tiebreak knapp mit 10:12 geschlagen geben.