Finale, wir kommen

Die Dornbirn Indians gewinnen best of 5-Serie.

Dornbirn. Grund zum Jubeln gab es vergangenes Wochenende für Dornbirns Baseballer. Nach einem Split in Wien und zwei Siegen in Dornbirn erreichen die Indians wie im letzten Jahr das Finale der Baseball League Austria.

Hatten die Indians in Wien noch Probleme Baserunner in aussichtsreicher Position nach Hause zu schlagen, war das Team bei den beiden Heimspielen in Dornbirn viel effektiver. Rusty Thompson‘s Mannschaft schlug in den zwei Spielen insgesamt fünf Homeruns, Riley MacDonald allein war für drei verantwortlich. Die beiden Indians Starting Pitcher Ryan Rupp und Rusty Thompson zeigten kaum Schwächen und ließen insgesamt nur einen Run der Wanderers in zwei Spielen zu.