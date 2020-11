Finale Umsetzung der LED Beleuchtung

Seit mittlerweile rund sechs Jahren wird in Altach die Straßenbeleuchtung auf LED Lampen umgestellt.

Altach. Auch in diesem Jahr wurden in der Kummenberggemeinde einige Straßenabschnitte mit den umweltfreundlichen LED Leuchten versehen. In den kommenden Wochen erfolgt nun die finale Umsetzung für das laufende Jahr.

Hohe Lebensdauer und geringerer Energieverbrauch

Bereits im Jahr 2014 wurde in Altach mit der schrittweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die aktuellste und energieeffiziente LED-Technologie begonnen. Dabei wurden in den letzten Jahren alte, defekte Lampen nicht mehr ersetzt, sondern durch LED Lampen ausgetauscht. Nach dem Start der Umrüstungen in der Rheinstraße und der Sandholzerstraße wurden in den letzten Jahren schrittweise einzelne Straßenzüge auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die Vorteile der LED-Beleuchtung liegen neben der hohen Lebensdauer und dem viel geringeren Energieverbrauch, auch in der guten optischen Eingrenzung des Lichtkegels.

30 Masten mit neuen Leuchten montiert