Finale Präsentation der Entwürfe zu Bregenz Mitte

Bregenz (BRK) – Seit nunmehr 30 Jahren wird in Bregenz über die Gestaltung des sogenannten Seestadtareals sowie des Seequartiers diskutiert.

Zwar kam in regelmäßigen Abständen die Stadtentwicklung in der Bregenzer Innenstadt rund um den Bahnhof immer wieder aufs Tapet, auf eine Bebauung warten die Bregenzer:innen aber seit Beginn der Diskussion. Um endlich Nägel mit Köpfen zu machen, startete die Landeshauptstadt unter dem Namen „Bregenz Mitte“ einen außergewöhnlichen Planungs- und Beteiligungsprozess, um die Bevölkerung in die Bregenzer Zukunftsvision einzubinden. Das Ziel war von Anfang an klar: im Dialog mit allen interessierten Bürger:innen eine gemeinsam getragene Zukunftsvision für „Bregenz Mitte“ zu entwickeln. Eingebettet in den Bürgerbeteiligungsprozess wurde ein internationaler städtebaulicher und freiraumplanerischer Wettbewerb gestartet, der nun finale Planungsvorschläge geliefert hat.