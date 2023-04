Finale im Sportkegeln mit Zittern um Klassenerhalt

Dornbirns Sportkeglerinnen schließen die Meisterschaft auf dem siebten Platz ab.

Dornbirn. In der 1. Bundesliga West geht es bei den Herren im Sportkegeln gleich um zwei Vereine, die derzeit um den Klassenerhalt bemüht sind. Während der SKC Koblach aktuell den fünften Platz in der Tabelle belegt, zittert der ESV Bludenz auf dem elften Platz und ist mit dreizehn Tabellenpunkten (mit sechs Siegen und einem Unentschieden) abstiegsgefährdet. Mit einem Tabellenpunkt mehr bewegt sich der SKC EHG-Dornbirn mit erreichten sieben Siegen auf dem aktuell zehnten Platz. „Dass mit so vielen Tabellenpunkten kein Klassenerhalt gesichert ist, das war bisher noch nie der Fall“, betont Ruth Nikolic vom VSKV. Das letzte und entscheidende Spiel für beide Mannschaften wird am Samstag, 22. April um 15.30 Uhr auf den jeweiligen Heimbahnen beim Bahnhof in Bludenz bzw. beim Bahnhof in Wolfurt ausgetragen.