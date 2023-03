Finale im Prozess nach tödlicher Vergewaltigung in Wien

Am Landesgericht für Strafsachen wird am Donnerstag der Mordprozess gegen zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren fortgesetzt, die in der Nacht auf den 19. Juni 2022 in Wien-Floridsdorf eine 20-Jährige vergewaltigt und dabei derart schwer verletzt haben sollen, dass die junge Frau starb. Der 31-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt am vergangenen Montag geständig gezeigt, der Jüngere stellte jegliche Beteiligung an der Tat in Abrede.

Nach letzten Zeugen kommen am zweiten Verhandlungstag die Sachverständigen zu Wort. Der Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp muss den Geschworenen darlegen, wie die 20-Jährige zu Tode gekommen ist. Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann, der den beiden Angeklagten jeweils eine kombinierte Persönlichkeitsstörung bescheinigt, wird ausführen, weshalb er im Fall von Schuldsprüchen die Unterbringung der Männer in einer forensisch-therapeutischen Einrichtung für geboten hält. Mit den Urteilen dürfte am späten Nachmittag zu rechnen sein. Den Angeklagten drohen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.