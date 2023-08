Finale des Sommerausstellungspreisjassen im Palais Thurn & Taxis

Bregenz (BRK) – Am Sonntag, 3. September 2023, findet der krönende Abschluss der Sommerausstellung „Schöner Wohnen“ von Uwe Jäntsch statt.

Die Ausstellung des Künstlers Uwe Jäntsch hat seit ihrer Eröffnung am 16. Juli 2023 jeden Sonntag zahlreiche Jassbegeisterte angezogen. Diese haben an mehreren Sonntagen im Juli und August ihr Können unter Beweis gestellt. Die besten Jasser:innen treten dann am Sonntag, 3. September, im Finale um 17 Uhr gegeneinander an. Der Hauptpreis ist ein Auto, dessen Schlüssel dem oder der Gewinner:in unmittelbar nach dem Finale feierlich überreicht wird. Für den zweiten Platz gibt es 120 Kisten Bier, die drittplatzierte Person gewinnt eine Waschmaschine, welche ebenfalls am Abschlusstag des Preisjassens und gleichzeitiger Finissage der Ausstellung überreicht werden.