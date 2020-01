Am 4. Februar steht im Festsaal des Landeskonservatoriums bei freiem Eintritt das Finale des Konzertwettbewerbs für neue Konzertformate auf dem Programm. Über 15 Teams zwischen Köln, Leipzig, Basel und Feldkirch haben sich am Wettbewerb beteiligt. Die besten vier sind zum Pitch eingeladen.

Jedes Ensemble hat zehn Minuten Zeit, Jury und Publikum zu überzeugen, die am Ende des Abends in einer öffentlichen Diskussion entscheiden, wer den Hugo 2020 nach Hause nimmt – und seine Konzertidee im Sommer uraufführen wird. Die Austragung des Hugo-Wettbewerbs wird durch den Kulturkreis Montforthaus unterstützt.

Das Finale des Hugo-Wettbewerbs ist in diesem Jahr ein Teil des Symposiums „Musik und Gesellschaft“, bei dem das Vorarlberger Landeskonservatorium neue Lösungen, praktische Beispiele und Erfahrungen zu Musikprojekten für gesellschaftliche Entwicklung präsentiert und diskutiert.

Weitere Informationen zum Symposium „Musik und Gesellschaft“, das am 4. und 5. Februar im Montforthaus stattfindet: https://vlk.ac.at/symposium

Die konzertante, multimediale Darstellung einer komplexen Problematik, für die Bürger der Gesellschaft Verantwortung tragen, für die es aber keine einheitliche Lösung gibt: ››Bärenkreuzung‹‹ Feldkirch. Die Idee dahinter ist, durch und während eines Konzerts ein Thema zu fokussieren, welches alle betrifft und damit dem Publikum die Möglichkeit zu geben, sich so neutral wie möglich für das Thema zu sensibilisieren. Auch wenn es während des Konzerts zu verstörenden und auch erheiternden Momenten kommen kann, wäre das Ziel, nicht nur zu konsumieren, sondern zu partizipieren.

The hell is real Remembered Resonance (Nürnberg)

››The hell is real‹‹ ist eine Textsammlung, die der Vater der Teamleiterin Hong An Nguyen während seiner 20-jährigen Haftzeit im Gefängnis geschrieben hat. Diese Textsammlung bildet die Grundlage des Konzerts. ››Umwege‹‹ bestimmen Hong An Nguyens gegenwärtiges Leben. Als politisch Geflüchtete