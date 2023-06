Finale Dahoam! Alle drei Mannschaften im Endspiel

Das Finale dahoam. Der FC Mohren Dornbirn schafft in allen drei Altersstufen (U-14, U-16, U-18) im Rahmen der VFV Nachwuchsmeisterschaft das Endspiel. Die Unter-18-Jährigen siegten im Halbfinale in Altach dank später Treffer von Yunus Gündogdu (78.) und Ben Brzaj (90.) mit 2:0. Das Team BodenseeU-18 warf mit dem FZM Mittelwald den Titelverteidiger raus. Die Bregenzer setzten sich klar mit 4:1 durch und treffen am Samstag, 15.30 Uhr, Stadion Birkenwiese auf die Rothosen. So richtig warm geschossen hat sich die FCD-Unter 16-Truppe bzw. Unter-14-Elf. Das U-16-Team gewann gegen Titelverteidiger Altach mit 4:1, zwei Treffer schoss Muhammed Emir Mandirali, je ein Tor steuerte Theodor Breznik und Emre Erbek bei. Überraschender Finalgegner im U-16 ist die SPG Kumma, das SW Bregenz mit 3:0 besiegte. Yunus Arda Cakir (2) und Jason Maneger sorgten für die Riesenüberraschung. Sechs der sieben Tore der siegreichen FCD-U-14-Truppe im 7:3-Bestschießen gegen Lauterach erzielte Leon Trost. Allerdings führte das Hofsteig-Team mit 0:2. Der Dornbirner SV junbelte mit dem Mini-Erfolg durch das Tor von Yassin Moubarak in der letzten Minute gegen SG Hofsteig über die Finalteilnahme und so kommt es in der jüngsten Altersstufe zum Dornbirner Stadtderby (80.).