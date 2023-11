Finale Arbeiten für den Hochwasserschutz im Bereich L190 in Lochau

Lochau. Im Rahmen des mehrjährigen Projektes „Hochwasserschutzausbau Kugelbeerbach und Oberlochauerbach“ werden derzeit die beiden Straßendurchlässe im Bereich der L190 erstellt. Der Abschluss der Arbeiten ist mit Mai 2024 datiert.

Als beim letzten schweren Hochwasser im Jahr 2010 das Wasser über die Bachläufe des Kugelbeerbachs und des Oberlochauerbachs in Lochau stieg, waren die Auswirkungen fatal: Überschwemmungen in den Kellern im Schulzentrum mit Volksschule und Mittelschule samt Mehrzweckhalle und vielen weiteren Gebäuden. Die Folge waren große Schäden, die mit hohem finanziellem Aufwand behoben werden mussten.

Die Unpassierbarkeit der Landesstraße L190 sowie die Sperrung der Bahntrasse der ÖBB verursachten auch in weiteren Jahren bei Starkregenereignissen immer wieder zusätzliche Überschwemmungen mit massiven Störungen im Straßen- bzw. im Bahnverkehr.

Start Hochwasserschutzausbau im Jahre 2019

Im Rahmen eines groß angelegten Hochwasserschutzprojektes sollte deshalb die Hochwassersicherheit dieses Siedlungsgebietes in Lochau sichergestellt werden, weshalb sowohl der Kugelbeerbach als auch der Oberlochauerbach, die direkt durch das Gemeindegebiet verlaufen, hochwassersicher und naturnah ausgebaut wurden.

Baumaßnahmen am Kugelbeerbach

Der Kugelbeerbach wurde von der Brücke L1 Landstraße bis hin zur Mündung in den Bodensee neu gestaltet. Imposant hier vor allem die Verbauung des rund 120 Meter langen Teilstückes mit neuer Rad- und Fußwegbrücke samt einer massiven, bis zu sechs Meter hohen Schwergewichtsmauer in Grobsteinschlichtung von der Brücke L1 bis zur neuen Brücke Kugelbeerweg sowie auch die neuen Durchlässe unter der ÖBB und dem Bodenseeradweg.

Baumaßnahmen am Oberlochauerbach

Beim Oberlochauerbach wurde neben den naturnah gestalteten Bachöffnungen am Spehler, im Bereich der Wohnanlage Seedomizil und dem Mündungsbereich in den Bodensee im Besonderen der unterirdische Ausbau im Bereich des Lochauer Schulzentrums zur besonderen Herausforderung. Hier wurde die neue Oberlochauerbach-Verrohrung DN 1200 auf einer Strecke von rund 110 Metern mittels eine Teilschnitt-Vortriebsmaschine eingebaut, auf den restlichen 200 Metern wurde das Rohr in offener Bauweise verlegt.

„Unsichtbar“ fließt das Wasser nun in einem neu ausgebauten „Kanalstrang“ am Alten Schulhüsle vorbei, unter der Landesstraße L1 durch, weiter durch das Schulzentrum und vorbei an der Schulsportanlage und kommt erst am Beginn des neu adaptierten und neu beleuchteten Fuß- und Radweges im Bereich der neuen Wohnanlage Seedomizil wieder „sichtbar“ für alle zu Tage.

Neubau Bachdurchlässe im Bereich der L190