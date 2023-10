Fin, der Schulhund: Ein neues Mitglied an der Handelsakademie Bludenz

Schulhund Fin erobert die Herzen der Schüler in Bludenz und sorgt für Freude und positive Veränderungen im Schulumfeld. Die Anwesenheit des Golden Retrievers verbessert das Schulklima und reduziert Stress.

Fin holt sich gerne Streicheleinheiten von Schülerinnen ab. ©VOL.AT/Mayer

Wer ist Fin?

In der Handelsakademie in Bludenz hat sich in den letzten Monaten ein besonderer Mitbewohner eingeschlichen, der die Schulgemeinschaft im Sturm erobert hat. Ein zehn Monate alter Golden Retriever namens Fin aus Italien. Fin hat in kurzer Zeit die Herzen der Schülerinnen und Schüler erobert und trägt dazu bei, das Schulklima zu verbessern. Außerdem sorgt er für Freude und positive Veränderungen im Schulumfeld.

Gemeinsam mit seinem Stofftier ist der Schulhund in Ausbildung in der Verwaltung zu finden. ©VOL.AT/Mayer

Fakten über Fin

Fin, der Golden Retriever, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Schullebens an der Handelsakademie in Bludenz. Ursprünglich als Haustier der Schuldirektorin Margit Flecker gedacht, fand auch Fin seinen Weg zur Schule. Er verbringt seine Zeit in der Verwaltung und wird zu einem Schulhund ausgebildet. Die Schulleitung erkennt die positiven Auswirkungen auf die Stimmung und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler durch die Anwesenheit von Fin.

Fin hat seinen eigenen Platz im Büro der Direktorin. ©VOL.AT/Mayer

Fins Alltag in der Schule

Fins Alltag beginnt mit einem Spaziergang zur Schule, gefolgt von freundlichen Begrüßungen aller Schüler und Lehrer. Er macht seine Runden um das Schulhaus und verbringt auch gerne viel Zeit entspannt schlafend. In den Pausen dürfen die Schülerinnen und Schüler ihn streicheln und Zeit mit ihm verbringen.

Fin im Sekretariat bei Irmgard Burtscher. ©VOL.AT/Mayer

Empfehlungen für andere Schulen

Die Erfahrungen an der Handelsakademie in Bludenz zeigen, dass die Einführung eines Schulhundes eine äußerst positive Wirkung auf das Schulumfeld haben kann. Eine Empfehlung für andere Schulen lautet, daran zu denken, Gitter anzubringen, damit falls jemand Angst hätte, trotzdem ungestört in die Direktion kommen kann. Zudem ist es bestimmt sinnvoller, einen jungen Hund auszusuchen, damit sich der Hund von Anfang an an die neue Umgebung und den Ablauf gewöhnen kann. Diese bis jetzt schon wahrgenommenen positiven Veränderungen sind es wert, einen Schulhund in Betracht zu ziehen.

VOL.AT-Redakteurin Victoria traf Hund Fin. ©Direktorin Margit Flecker, Lehrer Guntram Schlatter

Die Meinung der Schülerinnen und Schüler

Wir haben auch Schülerinnen und Schüler nach ihren Gedanken zu Fin befragt. Sie berichten, dass die Anwesenheit von Fin in der Schule ihnen Freude bereitet, Stress reduziert und die Stimmung hebt. Sie sind begeistert von diesem unerwarteten, aber äußerst positiven Schulexperiment.

Auch diese drei Schülerinnen sind Fans von Fin. VOL.AT befragte sie zu ihren Erfahrungen mit dem angehenden Schulhund. ©Alizia, Sophia, Dara

Video: Fin ist Schulhund in Ausbildung

Eine coole Erfahrung einer Schülerin: Fin auf dem Berg

Eine besonders bemerkenswerte Erfahrung war Fins Teilnahme an der Sportwoche, bei der er sogar auf einen Berg mit in die Gondel genommen wurde. Dies half Schülerinnen und Schülern zu mehr Motivation.

Beim VOL.AT-Besuch wurde Fin von Schülerinnen begrüßt. ©VOL.AT/Mayer

Die Meinung eines Lehrers

Auch der Lehrer Guntram Schlatter wurde zu Fin befragt und ist von ihm begeistert. Er sieht in ihm nicht nur einen vierbeinigen Kollegen, sondern auch eine Quelle positiver Energie und ein Instrument zur Stärkung der sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Lehrer Guntram Schlatter ist selbst Hundehalter und Schulhund-Befürworter. ©VOL.AT/Mayer