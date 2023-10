Filmtage, Quiz-Zeit und Schallplattenbörse

Die Kalenderwoche 42 im Spielboden startet mit der 12. Ausgabe der Filmtage zum Recht auf Nahrung.

Dornbirn. Der Spielboden Dornbirn steht diese Woche ganz im Zeichen des Films. Nach dem Auftakt der 12. Ausgabe der Filmtage zum Recht auf Nahrung u.a. mit der Österreichpremiere von Food Fraud: An Organised Crime, wartet auf das Publikum im weiteren Wochenverlauf spannendes Kino und Gesprächsrunden zu kleinbäuerlicher Landwirtschaft, Lebensmittelkriminalität, dem Geschäft mit Pestiziden und globalen Machtverhältnissen. Weiters dürfen sich Kulturfreunde auf das Theater Motif und ihre rabenschwarze Sozialkomödie „Dirty Dishes“ (Freitag, 20. und Samstag, 21. Oktober) freuen.

Bereits am Mittwoch, 18. Oktober sind wieder alle Quiz-Fans im Spielboden willkommen. Dann geht das beliebte Pub-Quiz in eine neue Runde. Teams von bis zu sechs Personen werden im klassischen Quizformat mehrere Runden offene Fragen zu diversen Themengebieten beantworten, können sich dabei aneinander messen und um den Preis des Abends spielen.

Ein ganzer Zirkus in einer Kiste gibt es dann noch für das jüngste Spielboden-Publikum. Am Samstag, 21. Oktober (15.00 Uhr) gastiert der Zirkus Noyaletti in der Spielboden-Kantine. Nach einer Idee von Sandra und Polo Noyalet gibt es ein amüsantes Zirkustheater für kleine, aber auch große Zirkusfreunde.